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阿扁盼募款餐會致謝詞 扁迷：等很久了

陳致中透露父親阿扁盼爭取募款餐會能致詞感謝，圖為日前阿扁出席快樂希望協會餐會場景。（翻攝陳致中臉書）

2017-04-18  08:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁可能爭取在5月中旬的凱達格蘭基金會募款餐會中向老友們致詞答謝，陳致中證實因為老朋友們希望聽到阿扁說話，父親確實有此考量，陳致中也透過臉書做民調，探詢「大家有贊成否」﹖不少扁迷上網力挺，有人說等很久了！

去年六月，前總統陳水扁保外就醫後，首度獲准北上出席凱達格蘭餐會，但為避免涉及政治性活動、違反中監保外規定，全程沒對外發言，最後選在包廂內與朋友們碰見。

今年凱達格蘭募款餐會預定5月19日舉行，陳致中透露，因為老朋友們希望聽聽父親阿扁說話，父親可能比照先前出席陳幸妤牙科診所開幕致詞模式，爭取在凱達格蘭餐會中上台致詞答謝。

陳致中昨夜在臉書po出相關訊息，引起不少扁迷迴響，或表支持、或說贊成，有人說等很久了，有人認為講一些話又不會怎麼樣！

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