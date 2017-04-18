當立委會成癮及變笨？台大教授李茂生這麼酸她…

親民黨立委陳怡潔。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-18 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨立委陳怡潔在立法院提案，擬將未被正面表列的「疑似毒品」列入管制範圍，其篩選條件就是查獲候經送驗後確定有「成癮性」或「影響精神」，但這種條件被台大法律系教授李茂生大酸，「酒、煙、茶、咖啡，還有當立法委員，這都是會成癮的，而且影響精神（亢奮、消沈或變蠢）」。

李茂生在臉書上批判，陳怡潔也在臉書上回應，指遭到「誤解」，對其所提的新型毒品定義再提要件，包括有「檢察機關查獲有嫌疑犯製作、運輸、販賣或轉讓疑似毒品物質或製品」、且是由專門檢驗機構檢驗鄉 主管機關認定等。

不過，李茂生今天凌晨再發文回批，指陳怡潔「沒搞清楚狀況」，指「大家質疑的不是你的用心（雖然單蠢的嚴罰傾向還是有問題），而在於你搞不清楚擴張解釋與類推適用間的差別。後者犯了刑法的大忌。」