八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...

何守為PO「黑布照」。（圖擷取自何守為臉書）

2017-04-18 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕烏山頭水庫八田與一銅像遭斷頭，前北市議員、中華統一促進黨成員李承龍在臉書坦承犯案，他與女子邱晉芛昨被台南警方帶回。兩嫌表示，因為不認同八田與一的歷史評價，才會割斷銅像頭，但對於銅像頭部去向？兩嫌都說不知道。檢方諭知兩人限制住居、無保請回。曾與李承龍涉及台灣民政府縱火案的男子何守為，昨晚在臉書貼出「黑布」照，還PO文「阿胖（何守為自稱）也知道找不到頭就沒事，該泡硫酸就泡一泡，該扔就扔一扔啦，阿胖知道該怎麼做。」引發聯想。

李承龍昨被媒體問道此案策劃多久？回說：「策劃好幾年了！」至於犯案原因？李答「該做的事就要做」，至於銅像的頭在哪裡？他只說：「頭在台灣。」

過去和李承龍一起涉嫌犯下台灣民政府縱火案的成員，邱晉芛已被約談，限制住居、無保請回，男子何守為和林立騰也都在臉書上透露相關訊息。

何守為昨在臉書PO文說「林立騰、汪琦辛苦你們二位了，阿胖會去給你們打飲料的」，疑指是斷頭案是另有其人，並非李承龍及邱晉芛，昨天深夜又PO出「黑布照」，裡頭包著不明物品，還PO文「好了啦！你們不要再逼問阿胖了，阿胖也知道找不到頭就沒事，該泡硫酸就泡一泡，該扔就扔一扔啦，阿胖知道該怎麼做。」

林立騰在臉書上說「砍蔣中正的銅像沒事，砍八格野鹿的頭就積極偵辦！我就是《兇手》來抓我啊！自首請+1」，他的多名網友也紛紛回應「+1自首」。