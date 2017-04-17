台日穩固友誼 賴清德：非親中仇日行為能破壞
賴清德今晚透過市府新聞處表示，台、日友好、穩定的關係不是任何親中仇日的情緒性行為能夠破壞的。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕位於烏山頭八田與一紀念園區的銅像遭到破壞，台南市賴清德今晚透過市府新聞處表示，每年5月8日，台灣和日本友人在八田與一紀念園區舉行追思祭典，彼此友誼深厚。數十年來，台、日所形成的這份友好、穩定的關係不是任何親中仇日的情緒性行為能夠破壞的，反而㑹讓更多人了解八田與一的貢獻，也會譲台日合作更加鞏固。
市府表示，位於烏山頭八田與一紀念園區的銅像遭到破壞，賴清德市長第一時間即指示成立專案小組，務必完成兩個任務，第一是迅速完成修復銅像，讓每年5月8日定期舉辦的八田與一追思會順利進行。第二是請警方成立專案小組，迅速破案。
市府表示，南市警察局在接獲市長責成成立專案小組全力偵辦後，警局鑑識中心隨即針對銅像周圍詳細採證勘驗，並採穫相關跡證，專案小組地毯式查訪遊客、周邊居民並調閱路口及相關監視錄影影像，抽絲剝繭於16日晚即已鎖定一男一女涉有重嫌，今天上午警局便兵分兩路，一向檢察官聲請傳票搜索票，並已備妥相關完整文書及證據，並同時派專案小組北上約談嫌犯李承龍，約詢時已向嫌犯表示檢方已發傳票，並於中午順利將涉嫌人帶回台南偵辦，迫使嫌犯於偵訊過程中坦承犯案不諱。警方的辦案效率令人肯定。
賴清德說，八田與一先生在日本東京帝大畢業之後即來台灣，建造烏山頭水庫，早在80幾年前，就已經是當時亞洲最大、最進步的水庫，除了讓當時的嘉南平原成為台灣的米倉以外，即便時至今日，我們農田的灌溉也都仰仗烏山頭水庫，跟他所建的嘉南大圳，今日缺水之時更加感念他的重要，可見八田與一對台灣的農業發展深遠及巨大的貢獻。
賴清德表示，市府再次感謝各界提供的幫助，也有信心在大家的努力下完成銅像的修復，如期在5月8號順利舉行八田與一追思紀念活動。
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