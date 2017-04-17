反年改團體嗆圍城 大仁哥臉書有話說

2017-04-17 19:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會19日初審各版本年金改革相關議案，監督年改行動聯盟擬發起圍城活動，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天在臉書貼文表示，企盼到立法院陳情請願的團體，能夠理性和平地表達自己的訴求，提出充分的數據與對案，爭取立委們納入討論協商，並尊重立法院最後審定的方案！

陳建仁表示，現在行政院、考試院、朝野各黨團或立委個人所提出的年改方案，都有不同的考量和立論，必須透過精算數據來辨明比較。各版本明顯的差別，在於（1）優惠存款利息的調降幅度及年數、（2）平均投保薪資採計期間的長短、（3）所得替代率調降幅度及年數、以及（4）最低保障退休金額。

初步比較各黨團和委員所提的版本，《考試院版》最快達到基金用罄，其次是《民進黨版》、《段宜康委員版》以及《時代力量版》，這三個版本基金用罄的年度差距很小，必須透過精算才能確定。親民黨團要求考試院與行政院提出精算報告，是相當合宜而必要的！

陳建仁指出，除了從不同版本的精算報告中，比較「基金用罄年度」之外，也應該比較：（1）舊制年資退撫經費節省之額度；（2）新制退撫基金提撥成本增加之額度；（3）不攤提「未提存應計負債」之最適提撥率；以及（4）攤提「未提存應計負債」之最適提撥率。

陳建仁說，期盼在立法院充分溝通、理性協商之下，能夠審定兼具「仁愛」和「公義」的年改方案，向「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金永續目標邁進！合適的改革方案，必須在「保障公教人員退休生活」與「樽節國家稅收支出」之間，取得政府財務稅的平衡及退撫基金的永續。