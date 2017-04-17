立院初審通過 機關不得拒絕公務員請辭

2017-04-17 19:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院今初審通過，公務人員提辭職，除非「危害國安」或法律另有規定，服務機關或上級機關不得拒絕；機關也應在30日內准駁，不得拖延「不放人走」。

立法院司法及法制委員會今初審通過「公務人員保障法部分條文修正草案」，草案載明公務人員辭職，需以書面為之，而除非有「危害國家安全之虞」或法律另有規定，否則服務機關或上級機關不得拒絕其辭職。公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜受訪表示肯定修法，因曾有公家機關擔憂人員辭職後找不到接替人員，「就一直不放人走」，使得公務員即使提出辭職書，之後也沒下文，引發爭議與困擾。

考試院在此次修法提案中指出，憲法明定人民有「應考試、服公職之權」，也應肯定人民有「不服公職權」。而為避免公務員受限機關首長的領導統御，無法依生涯規劃或個人意願行使「不服公職權」，故新增此條文。又為免使公務員接替出現空窗、影響公務運作，又為避免機關長官逾期未決、影響公務員辭職權，條文也寫明時限，服務機關應在收到辭職書次日起30日內准駁，逾期未決則視為同意辭職。

另，修正草案也訂定，公務員若認為長官命令違法，應負報告義務；長官認為命令未違法，則需在書面指示上署名下達命令，公務員應服從；所生之責任，則由長官擔負；拒絕署名視為撤回命令。郭芳煜也肯定此修法，使責任歸屬明確。