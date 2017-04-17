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賀陳旦：新北若再提案 樂於配合審查

2017-04-17  19:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今召開第4場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，針對軌道建設進行討論。交通部長賀陳旦表示，前瞻建設計畫交通部被指沒有聽新北市的意見，講起來有點冤枉，對新北市6月打算再提案，交通部也樂於配合審查。

民進黨立委管碧玲今在臉書貼出會議記錄指出，新北市與行政院在2月22日的前瞻建設會議上已經做了結論，雙北也共編了203.32億，「為什麼現在卻指控行政院呢？」

不過新北市副市長葉惠青發言對此表示，行政院在2月17日僅以電子郵件通知要開會，會議名稱也不叫做「前瞻建設」，只提到「城鄉建設」新北市提案會議。

賀陳旦表示，台北市已經在執行的案子不少，新北也是類似的情形，前瞻建設計畫中給新北市203億元講起來不多，這些內容是包括還沒完成、但希望加速辦理的案子，中央政府願意表達企圖心。

交通部是否未聽新北意見、疏於溝通？賀陳旦說，這講起來有點冤枉；至於新北市副市長葉惠青的指控，賀陳旦則回應，這點也是冤枉，當天會議名稱是為城鄉建設，不是為軌道建設，交通部根本沒受邀，到後來軌道建設已經要定案了，才曉得中間有這插曲，但確實聯繫上需要加強橫向更加聯絡，過程中不知道新北市有這個期待。

他說，新北市長朱立倫上午非常有胸懷的表達，希望將8項中最優先的前3項（萬大-中和-樹林線、環狀線二階段、汐止民生線）能再納入，據他所知，雙北市在衡量工作上，都還有需要調整的空間，因此沒納入。

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  • 立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，針對金額最大的「軌道建設」進行討論，交通部長賀陳旦（後右）於台上報告，新北市長朱立倫（左一）於台下聆聽。（記者黃耀徵攝）

    立法院經濟聯席委員會17日舉辦前瞻基礎建設計劃公聽會，針對金額最大的「軌道建設」進行討論，交通部長賀陳旦（後右）於台上報告，新北市長朱立倫（左一）於台下聆聽。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 前瞻公聽會 前瞻基礎建設 前瞻基礎建設計畫 新北市 朱立倫 賀陳旦
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