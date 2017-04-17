| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 政治

張景森開砲 鄭文燦這麼看「天龍國、地鼠國」

2017-04-17  18:13

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院「前瞻計畫」因資源分配問題，引發各縣市間的競爭。行政院政委張景森在臉書上發文表示，「『天龍國』過去花的錢是所有未來『地鼠國』的3倍」，對此，桃園市長鄭文燦今天下午受訪時回應，張景森用天龍國與地鼠國比喻，他認為是要傳達交通建設區域均衡的概念。

鄭文燦指出，桃園、台中、台南、高雄，都有新捷運計畫獲得支持，還在審查中，新北市有多項計畫獲得支持。他認為，北、桃間需要捷運接軌，除機場捷運外，希望新莊到桃園的棕線，以及鶯歌到八德的三鶯線延伸段，都要盡快定案。他認為北北桃3個生活圈密切接軌，將擴大首都的意義，讓每個城市具備競爭力。

廣告
  • 張景森臉書開砲，鄭文燦認為「天龍國、地鼠國」的比喻是為傳達交通建設區域均衡的概念。（記者李容萍攝）

    張景森臉書開砲，鄭文燦認為「天龍國、地鼠國」的比喻是為傳達交通建設區域均衡的概念。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地鼠國 天龍國 張景森 鄭文燦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：張景森開砲 鄭文燦這麼看「天龍國、地鼠國」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.