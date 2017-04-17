張景森開砲 鄭文燦這麼看「天龍國、地鼠國」

2017-04-17 18:13

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院「前瞻計畫」因資源分配問題，引發各縣市間的競爭。行政院政委張景森在臉書上發文表示，「『天龍國』過去花的錢是所有未來『地鼠國』的3倍」，對此，桃園市長鄭文燦今天下午受訪時回應，張景森用天龍國與地鼠國比喻，他認為是要傳達交通建設區域均衡的概念。

鄭文燦指出，桃園、台中、台南、高雄，都有新捷運計畫獲得支持，還在審查中，新北市有多項計畫獲得支持。他認為，北、桃間需要捷運接軌，除機場捷運外，希望新莊到桃園的棕線，以及鶯歌到八德的三鶯線延伸段，都要盡快定案。他認為北北桃3個生活圈密切接軌，將擴大首都的意義，讓每個城市具備競爭力。