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環法業餘賽9月台中登場 國旗、Taiwan成Logo

立法委員羅致政獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式回應中國打壓台灣參加國際體育賽事。（記者簡榮豐攝）

2017-04-17  20:17

〔即時新聞／綜合報導〕「環法單站業餘挑戰賽」將在9月17日於台中登場，本次青天白日滿地紅的國旗，以及「Taiwan」字樣，都獲准成為了賽會的Logo，擔任活動大使的民進黨立委羅致政說，台灣不用限縮於奧會模式，可用「台灣」的名字走向世界，透過賽事讓世界看到台灣的美，以及台灣的存在。

綜合媒體報導，「環法自由車賽」（Tour de France）擁有百年歷史，而辦「單站業餘挑戰賽」（L’Etape du tour）則是從1993年開始舉辦，共有10個國家陸續舉行，這項賽事確定今年會在台灣舉辦，台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南今（17）天在立法院舉行受聘儀式，並邀請羅致政擔任活動大使。

羅致政說，「環法單站業餘挑戰賽」將在世界5大洲、14個單站舉行，台灣榮幸成為14個單站之一，不用限縮過去的中華台北奧會模式，而是以台灣為名參與，相信透過活動，可以讓世界看到台灣的美、看到台灣的存在，在這個賽事過程中，台灣會跟國際同步，和其他的幾個站同時轉播。

外交部次長吳志中表示，環法單站業餘挑戰賽將帶給台灣更多發展，也讓台灣知名度更好、讓台灣走出去。

法國在台協會副代表華繼詠說，很高興法國有機會能進一步認識台灣，這是兼顧觀光與運動的重要國際賽事，希望未來類似的台法交流可以越來越多。

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  • 立法委員羅致政（右2）獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式由台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南（左2）頒贈聘書及致贈活動外套。右為法國在台協會副主任華繼詠。（記者簡榮豐攝）

    立法委員羅致政（右2）獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式由台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南（左2）頒贈聘書及致贈活動外套。右為法國在台協會副主任華繼詠。（記者簡榮豐攝）

  • 立法委員羅致政（中）獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式由台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南（左）頒贈聘書及致贈活動外套。右為法國在台協會副主任華繼詠。（記者簡榮豐攝）

    立法委員羅致政（中）獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式由台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南（左）頒贈聘書及致贈活動外套。右為法國在台協會副主任華繼詠。（記者簡榮豐攝）

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