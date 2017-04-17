環法業餘賽9月台中登場 國旗、Taiwan成Logo
2017-04-17 20:17
立法委員羅致政獲邀擔任《環法單站台灣業餘賽事》活動大使，17日授聘儀式回應中國打壓台灣參加國際體育賽事。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「環法單站業餘挑戰賽」將在9月17日於台中登場，本次青天白日滿地紅的國旗，以及「Taiwan」字樣，都獲准成為了賽會的Logo，擔任活動大使的民進黨立委羅致政說，台灣不用限縮於奧會模式，可用「台灣」的名字走向世界，透過賽事讓世界看到台灣的美，以及台灣的存在。
綜合媒體報導，「環法自由車賽」（Tour de France）擁有百年歷史，而辦「單站業餘挑戰賽」（L’Etape du tour）則是從1993年開始舉辦，共有10個國家陸續舉行，這項賽事確定今年會在台灣舉辦，台灣環法業餘自行車賽協會理事長姜海南今（17）天在立法院舉行受聘儀式，並邀請羅致政擔任活動大使。
羅致政說，「環法單站業餘挑戰賽」將在世界5大洲、14個單站舉行，台灣榮幸成為14個單站之一，不用限縮過去的中華台北奧會模式，而是以台灣為名參與，相信透過活動，可以讓世界看到台灣的美、看到台灣的存在，在這個賽事過程中，台灣會跟國際同步，和其他的幾個站同時轉播。
外交部次長吳志中表示，環法單站業餘挑戰賽將帶給台灣更多發展，也讓台灣知名度更好、讓台灣走出去。
法國在台協會副代表華繼詠說，很高興法國有機會能進一步認識台灣，這是兼顧觀光與運動的重要國際賽事，希望未來類似的台法交流可以越來越多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 八田「斬首者」抓到了！統派成員認砍頭
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
- 港生來台增至8662人 「魚神」也來了
- 平壤大樓有障眼法！ 全面擋掉「北韓真面目」...
- 宜蘭五結鄉工廠火警 一人嗆傷送醫
- 土總統修憲擴權 緊急狀態期限也延長
- 涉勾結房仲詐貸上億 合庫經辦北檢複訊
- 《紳士密令》要拍續集了！男主角召集粉絲連署加速進度
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 男子搭載未成年少女 巡警查獲毒品
- 渣打：避險需求走強 日圓兌美元升破105仍不易
- 擺脫黨校 政大要改校歌
- 竇靖童冒出分身 同父異母妹激似
- 遭母親毆打命危 2歲童宣告不治
- 張榕容變心了想換XX 網驚：紀佳松會崩潰
- 公器私用 消防勘災車竟變送餐車
- NBA》沃爾砍32分寫個人季後賽新高 率巫師獵老鷹（影音）
- 中職》林智平開季手感冷 郭嚴文上一軍救火
- 三大法人賣超8億 外資買超0.5億
- 減八成用水 華新街潑水不手軟
- 天候影響 鹿野春茶收成劇減
- （影音）林宥嘉慶功 最怕被蔡依林當「變態」
- 醫病》B肝帶原未追蹤 補教名師爆瘦才發現腫瘤
- 警棍破窗卻彎曲太窘 中市全面換新鋼質伸縮警棍
- 軍方促太平島配備新武器 海巡署：納整體評估
- 單車挑戰花東縱谷 龜山國中生送愛
- 〈國際現場〉Uber去年慘賠28億美元
- 夜市小球王 笑捧第2冠
- 青春影展入圍揭曉 45部短片免費線上放映
- 學生游泳拚金牌 也改善氣喘及鼻子過敏等毛病
- 男騎粉色腳踏車引警方懷疑 原來是偷的
- MLB》掃20支0低潮 柏德開轟猛打賞率洋基7連勝（影音）
- 嘟嘟二軍失7分吞敗 陳琥提前登一軍？
- 合庫授信經辦涉勾結房仲詐貸逾億 檢搜索
- 小手發揮大愛！ 新北8學子獲志工菁英獎
- 雷神來了？ 高架鐵路半夜爆閃
- 艾倫爆分居 老婆割腕挽救婚姻
- 台版工具人桌遊超夯 香港觀音兵也熱銷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：環法業餘賽9月台中登場 國旗、Taiwan成Logo
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分