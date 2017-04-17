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國民黨黨代表選舉登記首日 高雄131人報名

2017-04-17  17:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國國民黨第20屆全國黨代表選舉登記首日，國民黨高雄市共計有131人參與登記，市黨部提醒18日（明天）是登記最後一天，請領表同志把握最後期限、備好資料辦理登記。

市黨部指出，第20屆全國黨代表選舉計有高雄市黨部197人、黃國雄黨部23人、黃國山黨部28人完成領表﹔登記首日高雄市黨部有101人登記、黃國雄黨部19人、黃國山黨部則11人。

應選名額部分，高雄市黨部應選140名、黃國雄黨部應選18名、黃國山黨部應選21名。

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  • 國民黨黨代表登記首日，高雄131人登記。（記者王榮祥攝）

    國民黨黨代表登記首日，高雄131人登記。（記者王榮祥攝）

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