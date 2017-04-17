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參與抗IS計畫太高調？ 府：有責任為國際貢獻

2017-04-17  17:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部今早在立法院備詢時，表示將捐助掃雷器材給抗伊斯蘭國（IS）聯盟，總統府發言人黃重諺今說，台灣跟國際社會在反恐議題合作，行之有年，基於國際社會合作互助精神，我們有責任也樂意成為國際社會貢獻和平與文明的夥伴。

對於國防部捐助掃雷器材給抗伊斯蘭國（IS）聯盟，外界認為國防部公開說明我國協助反恐，「太過高調」。

對此，黃重諺說，不管是基於人類社會的相互合作，共進和平文明的立場，台灣堅持和平、自由、民主和人權的普世價值，我國積極支持和參與全球性的新興議題和國際合作，除反恐之外，另外還包括人道救援、醫療援助、疾病防治研究及跨國打擊犯罪，都是行之有年的工作。

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  • 國防部表示將捐助掃雷器材給抗伊斯蘭國（IS）聯盟，總統府發言人黃重諺今說，台灣跟國際社會在反恐議題合作，行之有年，基於國際社會合作互助精神，我們有責任也樂意成為國際社會貢獻和平與文明的夥伴。（資料照）

    國防部表示將捐助掃雷器材給抗伊斯蘭國（IS）聯盟，總統府發言人黃重諺今說，台灣跟國際社會在反恐議題合作，行之有年，基於國際社會合作互助精神，我們有責任也樂意成為國際社會貢獻和平與文明的夥伴。（資料照）

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