反年改團體要圍城 府：少數人操弄對立
2017-04-17 17:18
〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院司法及法制委員會19日排定初審各版本年金改革相關議案，監督年改行動聯盟擬發起圍城活動，立法院和行政院周邊已架設拒馬和蛇龍。總統府發言人黃重諺今天說，少數人在年金改革關鍵時刻，散布不實訊息，操弄社會對立，甚至是在人群背後，鼓動國人相互傷害，這些行為都不恰當，終究會受到法律制裁。
黃重諺指出，年金制度改革目標是要確保每個人退休後的經濟生活安全，不僅是讓國家有限的資源可以公平照顧每一個人，更重要的，年金改革成功是社會高度期待，朝野各政黨都有責任支持並確保這項改革成功。
黃重諺說，年金改革國是會議已提出許多具體方案，行政部門也擬具了一些方案，交由國會進行審查，確保改革的目標可以達成，期待並歡迎社會每一種對年金改革的意見、想法都能廣泛討論、完整溝通，讓制度革新能更加成功。
媒體追問府方會呼籲陳抗團體冷靜嗎？黃重諺說，如對年金改革有不同意見，有非常多管道，可以提出自己看法，例如，透過立委提案提修訂辦法，唯一需要避免的是，操弄過度不必要的情緒。年金辦公室每天發澄清的訊息，代表許多人在這段期間持續散布不正確的訊息，這對於正確地去了解改革本身與方案本身，都是沒有幫助的。
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