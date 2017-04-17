富員外向窮書生搶錢？ 新北市府：1元都沒有
2017-04-17 16:38
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取行政院前瞻計畫軌道建設經費，僅有3條施工中的捷運納入，引發不平爭議，民進黨立委管碧玲今天在臉書PO文，指2月22日新北市與行政院的前瞻建設會議上已做出結論，雙北市共編203.32億元。她並表示，如果要從各縣市已核定的預算刪除，保留給新北市，是「富員外向窮書生搶錢」，市府重砲回應，「新北市1元都沒有」！
新北市政府發言人張其強駁斥，「什麼誰搶誰，新北市1元都沒有！」他說，管碧玲最近忙於選舉，可能沒時間把事情弄清楚，這203億元，都是快要完工或施工中的捷運建設，包括淡海輕軌、三鶯線、安坑輕軌，換言之，所有預算早就分年編入中央政府年度預算內，絕不是新增預算，也不會影響既定工程進度。
張其強說，不管是年度預算或是特別預算，都是中央依工程合約進度，到期必須支付合約廠商的經費，否則就是違約，所以管碧玲「弄錯了」，這筆預算是早在前瞻計劃前就核定的經費，頂多只是把放在左口袋的錢換到右口袋而已。
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