中市議會定期會 破紀錄排36個專案報告
市議會程序委員會討論定期會議事日程，決議4月27日起至7月5日召開。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會今（17）日召開程序委員會討論第5次定期會議議程，決議4月27日起至7月5日召開。5月1至3日進行9項專案報告，5月4、5及8日進行27項各委員會聯席專案業務報告，合計排了36項報告，創市議會最高紀錄。
市議會今召開程序委員會，由議長林士昌主持，議員李中、張瀞分、賴朝國、顏莉敏、吳敏濟、謝志忠、江肇國、何文海、何敏誠、張立傑參與討論。決議5月1至3日進行專案報告，5月4、5及8日聯席專案業務報告，6月5日至16日市政總質詢。
大會專案報告包括：「一例一休影響民生」、「市政府及其他各局辦公空間使用狀況」、「市政府成立數位治理局財務影響效益評估」、「台中市空氣汙染減量工作執行項目及成效與火力發電廠減排成果」、「前瞻計畫台中市向中央爭取相關計畫內容」、「台中市長照2.0執行狀況」、「花博聘僱人員工作情形及績效」、「鐵路高架化與大車站計畫」、「台中市鐵路高架化後『大車站計畫』道路打通、地下道填平及橋下空間規劃利用」等報告。
委員會聯席會議專案業務報告27項，民政委員會1項，財政經濟委員會6項，教育文化委員會3項，交通地政委員會6項，警消環衛委員會4項，都發建設水利委員會7項。
一位資深議員助理表示，議會召開專案報告，本來是議員對於市府有違法、不合理的部分，問清楚、說明白，去年4月的定期會共提出22個專案報告，但從報告內容來看，各局處準備的資料明顯流於形式，大都是新瓶裝舊酒。
他又說，1天平均約4個專案報告，絕大部分是舊議題，關心的議員也不多，甚至某些專案報告還是特定議員表達不滿的產物，這次36個專案報告更勝一籌，會不會又如以往只是打口水戰、船過水無痕，值得觀察。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」
- 台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難
- 李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人
- 爭取軌道建設 林佳龍批雙北「吃飯桶中間」
- 若有人感謝八田與一 他竟諷：不是壞就是傻！
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 八田「斬首者」抓到了！統派成員認砍頭
- 涉及13項刑事犯罪 朴槿惠今天將被起訴
- 強勢回歸一軍 陳冠宇2局飆4K
- 自由廣場》平心論八田與一銅像事件
- 菲幼教師不只辣翻 床伴「這裡」竟逾30公分！
- 自由開講》八仙洞拆廟爭議，究竟是誰在模糊焦點？
- 3月大寶寶是恐怖分子？ 美駐英使館大搞烏龍
- 宜特 第一季每股盈餘約0.55元
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 世大運維安 將出動中科院無人機
- MVP大熱門季後賽交鋒 哈登對決魏少 今日賽事預告與轉播
- 浪費公帑！消防局災情勘查車竟變成送餐車
- 舒淇慶生蛋糕讓人少女情懷爆發 真實年紀驚呆網友
- 市場派動作頻頻 大同股價重挫直逼跌停
- 三星Samsung Galaxy S8、S8+預購秒殺
- 全新正版公仔只要500元？ 原來是賣這玩意…
- 維納斯的呢喃（4／17～4／23）
- 《RM》新成員成功救收視 爆笑比外貌冠軍是...
- 8旬嬤失智迷途 警用人臉辨識助返家
- 離譜！貨物堆太高 曳引車卡天橋
- 台版工具人桌遊超夯 香港觀音兵也熱銷
- 箭筍保鮮增值 花蓮筍農求助農改場
- 左營第二公有市場將拆 文史團體不捨
- 台東原住民族部落大學歡喜開學 目標邁向優等
- 女騎士撞上堆高機 連人帶車空中翻轉
- 母產雙胞胎後離世 禮儀師寫心酸文催淚
- 艾瑪史東搶風頭 小珍妮佛埋心結姊妹情逝？
- 三大法人賣超8億 外資買超0.5億
- 〈愛瘋迷〉無端幻戀 一場空
- 隨油徵收空污費 環保署︰最快7月調漲
- 綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
- 〈台股青紅燈〉誰在「鳥」擊李世光？
- 女辛龍又一個！女星中百萬 敗金計畫落落長
- 用照相治校的校長 展覽有看頭
- 同意六輕展延許可證 環團：審查未公開透明
- 中石化利多不斷 大盤跌、強漲3％
- （影音）老爸不好當！巨石強森為愛女犧牲休假搞笑扮成皮卡丘
- 威肯樂勾席琳娜放閃 嚇跑舊愛貝拉去跳傘
標題：中市議會定期會 破紀錄排36個專案報告
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email