中市議會定期會 破紀錄排36個專案報告

市議會程序委員會討論定期會議事日程，決議4月27日起至7月5日召開。（記者黃鐘山攝）

2017-04-17 17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會今（17）日召開程序委員會討論第5次定期會議議程，決議4月27日起至7月5日召開。5月1至3日進行9項專案報告，5月4、5及8日進行27項各委員會聯席專案業務報告，合計排了36項報告，創市議會最高紀錄。

市議會今召開程序委員會，由議長林士昌主持，議員李中、張瀞分、賴朝國、顏莉敏、吳敏濟、謝志忠、江肇國、何文海、何敏誠、張立傑參與討論。決議5月1至3日進行專案報告，5月4、5及8日聯席專案業務報告，6月5日至16日市政總質詢。

大會專案報告包括：「一例一休影響民生」、「市政府及其他各局辦公空間使用狀況」、「市政府成立數位治理局財務影響效益評估」、「台中市空氣汙染減量工作執行項目及成效與火力發電廠減排成果」、「前瞻計畫台中市向中央爭取相關計畫內容」、「台中市長照2.0執行狀況」、「花博聘僱人員工作情形及績效」、「鐵路高架化與大車站計畫」、「台中市鐵路高架化後『大車站計畫』道路打通、地下道填平及橋下空間規劃利用」等報告。

委員會聯席會議專案業務報告27項，民政委員會1項，財政經濟委員會6項，教育文化委員會3項，交通地政委員會6項，警消環衛委員會4項，都發建設水利委員會7項。

一位資深議員助理表示，議會召開專案報告，本來是議員對於市府有違法、不合理的部分，問清楚、說明白，去年4月的定期會共提出22個專案報告，但從報告內容來看，各局處準備的資料明顯流於形式，大都是新瓶裝舊酒。

他又說，1天平均約4個專案報告，絕大部分是舊議題，關心的議員也不多，甚至某些專案報告還是特定議員表達不滿的產物，這次36個專案報告更勝一籌，會不會又如以往只是打口水戰、船過水無痕，值得觀察。