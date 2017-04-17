爭取軌道建設 林佳龍批雙北「吃飯桶中間」
2017-04-17 16:45
林佳龍代表中部四縣市首長，出席前瞻基礎建設公聽會，爭取中部軌道建設。（圖由台中市政府提供）
〔記者黃鐘山／台中報導〕雙北「吃飯桶中間」！台中市長林佳龍今（17）日代表中彰投苗4縣市首長出席立法院「前瞻基礎建設計畫」公聽會，爭取軌道建設，他強調中部做得太晚也太少，自嘲「吃番薯籤粥」，僅有一條捷運興建中，盼透過核定計畫穩定發展，讓北中南均衡發展。
林佳龍在公聽會上秀出中台灣整體軌道建設藍圖指出，這次他獲得彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌同意來爭取軌道建設經費，目前台中捷運綠線正興建中，延伸至彰化已納入前瞻基礎建設計畫，盼再延伸至大坑。
他又拿出「全國各地軌道建設統計表」指出，台灣過去軌道建設經費「重北輕南忘台中」，相對於雙北已投入1兆2千億元的捷運及軌道建設經費，中部僅有一條捷運綠線，無法形成交通路網，台灣區域不均衡發展、缺少交通正義。
林佳龍表示，雙北好比「吃飯桶中間（意指不知人間疾苦）」，中部地區「吃番薯籤粥」，軌道做得太晚也太少，便捷軌道運輸是進步城市的指標，行政院優先評估中南部軌道建設是正確決策，改正過去的錯誤，讓北、中、南3個核心都會均衡。
林市長進一步拿出「中彰投苗軌道建設統計表」指出，除台中捷運綠線投入593億元外，其他3縣目前已完成的軌道建設均是0，中部4縣市軌道建設經費初估約3796億元，盼透過核定計畫穩定發展，畢其功於一役。
交通局指出，大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸預算共計1912億元，已納入行政院前瞻基礎建設。至於雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化共計1290億元，市府將繼續爭取也列入計畫中。
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