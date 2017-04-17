如天然氣無限 環保署：會立刻要求六輕改燃氣
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對六輕麥寮操作許可展延，立委今天質詢環保署表示，明明行政院已介入協調，但雲林縣政府仍同意台塑六輕以生煤取代石油焦使用、排放許可證展延年限1至2年，懷疑政府放水協調不力，沒有強制要求使用天然氣。環保署長李應元表示地方要求停止石油焦，六輕他們有做到。
立委劉建國今天針對政府高喊要減少空污，但台塑六輕卻僅用二張燃燒石油焦許可改成燃生煤許可，換取操作許可展延，這樣對國人交代的過去嗎？
李應元表示，對於六輕減少污染較嚴重的石油焦，逐步淘汰作法值得肯定，對於用燃燒生煤取代石油焦部分，會要求排放標準；此次跨部會協調結果，地方要求石油焦使用量減量20%，台塑也承諾了，政府會要求台塑六輕空污需逐步減量，符合相關標準，這部分環保署支持雲林縣政府管制。
劉建國則質疑減量20％是否能落實還有待商確，但台塑發聲明反譏，是因為國內對潔淨能源石油焦不甚瞭解，才改用燃煤取代。
針對環團喊出應該直接改用燃天然氣取代石油焦，以符合環保趨勢，李應元表示，嚴格講使用石油焦、生煤、或天然氣作為燃料，並非環保署管轄，僅能就整個製程去管排放標準，所以首先就煙囪排放標準進行處理，目前天然氣來源不足，加上燃放生煤如果採用超臨界發電機，其排放空污已經接近天然氣排放標準，但機器設備要更換，也需要時間。
李應元說，如果台灣有無限的天然氣，要我明天停掉（所有燃石油焦、燃生煤機組）我也願意這樣宣布，但迫於現實（天然氣不足）不能做，事實上六輕發電機組、鍋爐都在做減少空污。
李應元表示，此次行政院的空污防治計畫中，針對固定污染源，會加嚴空污排放標準，盡力達成2035年燃煤發電目標是降到30%，再生能源提升到20%，包括更換為天然氣機組與超超臨界燃煤機組，以及提高燃煤機組效率。
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