| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭母親毆打命危 2歲童宣告不治 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 政治

盼中央多點關注 張花冠：與雙北相比嘉義像魯蛇

張花冠今日發言時強調，「嘉義與雙北比起來簡直就是魯蛇」，希望中央在前瞻計畫預算分配上能對嘉義縣多些關注。（記者黃耀徵攝）

2017-04-17  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕前瞻基礎建設計劃「軌道建設」公聽會今日在立法院經濟聯席委員會登場，各地方縣市長大多親自出席，嘉義縣長張花冠今日發言時強調，「嘉義與雙北比起來簡直就是魯蛇（Loser）」，希望中央在前瞻計畫預算分配上能夠多關注嘉義縣。

綜合媒體報導，張花冠認為，行政院推動的基礎建設應該是「前瞻又顧後」，但看了一下預算分配，「天龍國都已經娶了3個老婆」，但嘉義好像是「魯蛇」、「地上的蚯蚓」，沒人知道。

張花冠建議，嘉義市推動的鐵路高架化，要能從水上、民雄接到大林，希望能一次核定並分期施工，而高鐵站位於嘉義縣，應該計畫嘉義市區與高鐵站連結，這樣才叫「前瞻又顧後」的計畫。

張花冠也坦言，自己在中常會講話直白、較不得寵，她已經快65歲了，不當官、不選沒關係，但執政者要有「鳥的視野、蟲的思維」，才能將施政做好，希望政府可以注意一下全國唯一的「魯蛇」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻計畫 嘉義縣 張花冠 魯蛇
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：盼中央多點關注 張花冠：與雙北相比嘉義像魯蛇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.