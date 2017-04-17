盼中央多點關注 張花冠：與雙北相比嘉義像魯蛇

張花冠今日發言時強調，「嘉義與雙北比起來簡直就是魯蛇」，希望中央在前瞻計畫預算分配上能對嘉義縣多些關注。（記者黃耀徵攝）

2017-04-17 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕前瞻基礎建設計劃「軌道建設」公聽會今日在立法院經濟聯席委員會登場，各地方縣市長大多親自出席，嘉義縣長張花冠今日發言時強調，「嘉義與雙北比起來簡直就是魯蛇（Loser）」，希望中央在前瞻計畫預算分配上能夠多關注嘉義縣。

綜合媒體報導，張花冠認為，行政院推動的基礎建設應該是「前瞻又顧後」，但看了一下預算分配，「天龍國都已經娶了3個老婆」，但嘉義好像是「魯蛇」、「地上的蚯蚓」，沒人知道。

張花冠建議，嘉義市推動的鐵路高架化，要能從水上、民雄接到大林，希望能一次核定並分期施工，而高鐵站位於嘉義縣，應該計畫嘉義市區與高鐵站連結，這樣才叫「前瞻又顧後」的計畫。

張花冠也坦言，自己在中常會講話直白、較不得寵，她已經快65歲了，不當官、不選沒關係，但執政者要有「鳥的視野、蟲的思維」，才能將施政做好，希望政府可以注意一下全國唯一的「魯蛇」。