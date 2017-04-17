不滿柯P缺席前瞻公聽會 綠議員轟市府發言人

民進黨市議員洪健益不滿，台北市長柯文哲臨時缺席「前瞻計畫公聽會」，要求劉奕霆列席備詢。（記者何世昌攝）

2017-04-17 15:31

〔記者何世昌／台北報導〕北市府發言人劉奕霆今首次到議會備詢，但惦惦挨罵！

民進黨市議員洪健益不滿，台北市長柯文哲臨時缺席「前瞻計畫公聽會」，要求劉奕霆列席備詢。洪痛罵，柯文哲連一個要去爭取預算的會議，都不到了，還怪綠營執政縣市有內線；他酸「考試考不好，怪老師洩題，這樣公平嗎？」

立法院今日召開「前瞻計畫草案公聽會」，台北市長柯文哲受邀出席；但昨晚北市府媒體事務組臨時通知，柯市長另有行程，由副市長林欽榮代表出席。此舉引起關注，外界猜測，柯恐是不願與新北市長朱立倫同台，才有此變卦。

台北市議會今下午質詢，民進黨市議員洪健益因不滿柯文哲臨時缺席，要求北市府發言人劉奕霆列席備詢。洪健益先問幾道暖身題，詢問劉奕霆最高學歷、求學階段有無被當或成績不及格等；劉奕霆均表示「印象中沒有」。洪大讚「那你非常優秀！」

洪接著問，一個人考試考不好，依你的個性，會不會去怪老師把題目洩漏給考得好的同學？劉說「不會」

話鋒一轉，洪健益談到「前瞻計畫」，為何臨時缺席立法院公聽會？劉奕霆回應，市長有考量到一些情況，今天立法院就沒有出席；劉表示，他昨天才收到通知，今天早上不出席。此語引發洪不滿，洪高分貝砲轟：「你上個禮拜就知柯文哲不去了！我非常清楚告訴你這個發言人！」

洪健益指出，前瞻計畫除了擴大內需，也是北市非常好的經濟支柱，並衝著劉奕霆罵「是不是因為柯文哲到了那邊沒辦法發言，所以不讓他去？」洪也批「考試考不好，怪老師洩題，這樣公平嗎？」對此劉仍表示，「我到上週都還不知道市長不出席。」

洪健益痛批，連在議事殿堂都可以公開說謊。任何剪綵都沒有比台北市爭取中央預算重要，要求柯文哲、劉奕霆把天龍國的心態收起來。「連一個要去爭取預算的會議，自己（指柯）都不到了，立法院委員會是台北市政府管的嗎？不是，他（指柯）只是座上賓！」

洪說，如果真如媒體所述，真的是因為朱立倫才不想去；他請劉奕霆帶話給柯文哲，開市政會議時告訴他，收起幼稚心態，拿掉天龍國的心態，立法院不是我們開的！洪強調，北市府負債還很多，必須要積極向中央爭取經費。

對此劉奕霆未再發言，惦惦挨罵。