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關切市民居住權益 高市議長「下台」質詢

高市議長康裕成（左）兩年來首次走下主席台，與市議員李喬如聯合質詢。（圖由高市議會提供）

2017-04-17  14:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕關切市民居住權益，高市議長康裕成2年來第一次「下台」、走下主席台和市議員李喬如聯合質詢，要求都市計畫委員會研議將住2、3、4透天厝的建蔽率，由50%提高為60%，並在107年底向議會提出執行策略及方案。

議會今進行都市計畫委員會業務報告及質詢議程，為保障市民居住權益及提升城市宜居度，議長康裕成和市議員李喬如在議會展開聯合質詢；康裕成直言「這是我擔任議長任內第一次質詢，顯見質詢議題重要性，也是議員共同迫切期盼解決的問題」。

康裕成指出，市長陳菊一再主張高雄要成為宜居城市，但市政建設與市民居住權益應同時兼顧，市府如無法保障市民對個人居住所有權滿足，即便城市外在環境佳，也無法完整營造宜居城市。

李喬如說，為鼓勵三代同住及提高居住舒適度，市府應合理調整住宅建蔽率，加上台灣其他城市住宅建蔽率多為60%，高雄住2至住4建蔽率僅為50%，十分不合理。

李喬如以原高雄市為例，住2、住3、住4面積達住宅總面積83%，影響層面甚廣，建議市府調整住2至住4的透天厝建蔽率，由現行50%調高為60%，並兼顧2公尺以上的鄰棟間隔、污水接管空間、適宜通風、採光及防火安全性等需求。

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