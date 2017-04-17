世大運維安 邱豐光：檢查器材已決標、人員訓練中
2017-04-17 14:46
〔記者何世昌／台北報導〕北市議員陳彥伯關心世大運維安，市警局長邱豐光在議場宣示，2017世大運維安反恐工作將全力以赴，X光機行李檢查器100台、金屬探測器314台、手持式金屬探測器等安檢器材都已決標；正在進行教育訓練。
另，上個月行政院客委會主委李永得在台北轉運站附近遭盤查，此事引發熱議。陳彥伯今在議場指出，犯罪預防跟打擊犯罪是同等重要，且台北市不是警察國家；要求警察局長邱豐光，絕對不能因為「少數個人點（的）關係，來影響少數工作執行」，定要比照過去慣例在熱點排盤查。邱豐光簡單允諾「是的。」
新黨市議員陳彥伯批評，民進黨將訂保防法、反滲透法，要恢復白色恐怖手段，並提到「李永得盤查事件」諷刺警察不能查大官，痛斥這是「綠色恐怖」。
陳提到，前幾天轉運站抓到通緝犯，如果沒有這些熱點盤點，怎麼會抓到通緝犯？如果沒有盤查，茫茫人海怎麼會抓到通緝犯？歹徒只是瞄了警察兩眼，警察就按照經驗覺得怪怪的，就抓到了。此舉顯示盤查重要性，陳向長邱豐光喊話：「回去告訴警察弟兄，治安熱點排查，要按照過去慣例進行！」
陳彥伯自爆，他也曾被攔檢好幾次，「我承認我長得不好看，我承認我看到警察會多看幾眼」；但員警盤查態度客氣，並未感覺不舒服，反倒有被保護的感覺。
陳還嗆，「如果李永得是在紐約或LA，敢這樣對警察咆哮嗎？」我們警察實在太善良，不能因為少數個人關係，來影響少數工作執行！對此，邱豐光允諾：「是的。」
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