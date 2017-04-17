山豬窟小木屋咖啡座 議員批：根本是大違建
2017-04-17 14:16
南港山豬窟掩埋場啟用多年，至今仍未取得使用執照，遭北市議員怒批，「市府根本帶頭違法。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕北市府斥資近5百萬元預算，在山豬窟掩埋場打造「森林木屋咖啡座」，自102年啟用以來，至今仍未取得使用執照。台北市議會今質詢警政衛生部門，北市議員陳彥伯踢爆，該小木屋不僅未取得使用執照，甚至在102年啟用時，隔年還在申請建照，小木屋根本就是「大違建」。不僅於此，蓋好後直到去年再補建無障礙設施，且建物使用執照至今仍未核可，市府根本就是「帶頭違法」。對此，環保局回應，會再依照程序補照。
「山豬窟垃圾掩埋場」啟用20多年，考量掩埋垃圾量已飽和，北市府斥資億元，改闢成「山水綠生態公園」，2013年對外開放，並在園內興建小木屋咖啡座，供民眾休憩，至今卻仍未取得合法執照。
陳彥伯指出，市府此舉就是帶頭違法，這樣未來北市違建要怎麼拆除？他痛批，「市民不過想在自己樓頂加蓋，讓家人住得舒服一點」，市民卑微的請求，結果市府要拆，但卻自己蓋個大違建，之後再來補照，形同「強姦」建管處，要求給你們使用執照，但到現在都還沒申請完成。
他說，要蓋什麼都沒關係，只要對市民好都能支持，但怎能先蓋，等到蓋完後再來申請建照，甚至在市政刊物上大力宣傳這棟「大違建」，這樣是否以後所有建案都先蓋，蓋完再請建管給照。
面對陳彥伯質詢，環保局官員一字排開不發一語，僅簡單回應會再補照，環保局長劉銘龍說，議員說的都是事實，會再依照程序完成補照，並移請政風單位調查，2週內把責任釐清。
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