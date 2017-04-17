中廣案趙少康質疑不公 NCC回應...
2017-04-17 14:19
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對中廣案，中廣董事長趙少康質疑遏制匪波頻率僅針對中廣兩頻道進行回收，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，其他電台仍肩負有公益性、公共性任務，且中廣仍擁有國內最多頻率資源，不應拿公共資源繼續營利，給客委會與原文會有助於貫徹多元文化政策。
NCC指出，中廣公司目前擁有音樂網、寶島網、流行網等3個全區調頻（FM）網及新聞網、鄉親網等2個全區調幅（AM）網，共獲配5個全區網之頻率，使用計達27個調幅頻率數，28個調頻頻率數，頻率總數達55個，占全國所有公民營跨區性無線廣播電台使用之總頻率數（159個） 比率高達34.59%，基於通訊傳播基本法第1條及NCC組織法第1條，提升多元文化及促進多元文化均衡發展之政策方針，才會收回營利使用的中廣兩頻道。
NCC指出，中廣占全國所有公民營跨區性無線廣播電台使用總頻率數（80個），比率更高達68.75%，收回中廣公司2網段頻率後，該公司擁有之頻率數量，仍居全國之冠，相對於其他廣播電台，中廣公司為擁有最多全區網及使用最多頻率的廣播電台，NCC強調，中廣公司擁有眾多的頻率資源，收回其音樂網及寶島網使用之頻率，絕無可能造成該公司營運上的危機。
至於趙少康所提其他遏制匪波頻段電台並未收回，NCC澄清表示，內政部警政署警察廣播電台，主要負責國內治安交通任務，但只有1個全區網（警廣全國治安交通網），而台北廣播電台、高雄廣播電台及復興廣播電台等公營電台，皆持續擔負其他公益性、公共性之任務，而ICRT在「遏制匪播」政策下，以其原有頻率配合移頻，並非獲配新頻率，相關頻率使用皆已經政策檢視下，確認繼續使用頻率均有強烈正當性及必要性。
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