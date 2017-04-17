| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭母親毆打命危 2歲童宣告不治 健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 政治

中廣案趙少康質疑不公 NCC回應...

2017-04-17  14:19

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對中廣案，中廣董事長趙少康質疑遏制匪波頻率僅針對中廣兩頻道進行回收，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，其他電台仍肩負有公益性、公共性任務，且中廣仍擁有國內最多頻率資源，不應拿公共資源繼續營利，給客委會與原文會有助於貫徹多元文化政策。

NCC指出，中廣公司目前擁有音樂網、寶島網、流行網等3個全區調頻（FM）網及新聞網、鄉親網等2個全區調幅（AM）網，共獲配5個全區網之頻率，使用計達27個調幅頻率數，28個調頻頻率數，頻率總數達55個，占全國所有公民營跨區性無線廣播電台使用之總頻率數（159個） 比率高達34.59%，基於通訊傳播基本法第1條及NCC組織法第1條，提升多元文化及促進多元文化均衡發展之政策方針，才會收回營利使用的中廣兩頻道。

NCC指出，中廣占全國所有公民營跨區性無線廣播電台使用總頻率數（80個），比率更高達68.75%，收回中廣公司2網段頻率後，該公司擁有之頻率數量，仍居全國之冠，相對於其他廣播電台，中廣公司為擁有最多全區網及使用最多頻率的廣播電台，NCC強調，中廣公司擁有眾多的頻率資源，收回其音樂網及寶島網使用之頻率，絕無可能造成該公司營運上的危機。

至於趙少康所提其他遏制匪波頻段電台並未收回，NCC澄清表示，內政部警政署警察廣播電台，主要負責國內治安交通任務，但只有1個全區網（警廣全國治安交通網），而台北廣播電台、高雄廣播電台及復興廣播電台等公營電台，皆持續擔負其他公益性、公共性之任務，而ICRT在「遏制匪播」政策下，以其原有頻率配合移頻，並非獲配新頻率，相關頻率使用皆已經政策檢視下，確認繼續使用頻率均有強烈正當性及必要性。

廣告
  • 中廣案趙少康質疑不公，NCC表示，其他電台仍肩負有公益性、公共性任務。圖為NCC送達中廣的停播公文。（資料照，記者潘少棠攝）

    中廣案趙少康質疑不公，NCC表示，其他電台仍肩負有公益性、公共性任務。圖為NCC送達中廣的停播公文。（資料照，記者潘少棠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC 中廣案 趙少康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：中廣案趙少康質疑不公 NCC回應...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.