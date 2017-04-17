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八田、老蔣銅像斷頭待遇不同？ 他指關鍵在這...

2017-04-17  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕「嘉南大圳之父」八田與一銅像被電鋸斷頭引憤慨，前立委邱毅認為，相較老蔣銅像遭斬首，多人鼓掌叫好，兩者待遇「差很大」，直指過往有幾任總統，為媚日、討好民粹，誇大八田與一的貢獻，卻不肯替老蔣說句公道話，讓他看不起，引起批踢踢八卦板網友熱烈討論。

網友直言，差別待遇來自「有殺人跟沒殺人」；也有人表示，其一為「屠殺台灣人的中國屠夫」，另一為「台灣農業推手工程師」，拿老蔣來說嘴，根本是「類比錯誤」，因為蔣介石應是和二戰甲級戰犯東條英機（Hideki Tojo）、西班牙大獨裁佛朗哥將軍（Francisco Franco），以及義大利專制魔王墨索里尼（Benito Amilcare Andrea Mussolini）相提並論才對；還有人說，「公道話就是殺人魔的威權銅像太多了」。

邱毅昨在臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」撰文指出，八田與一是日本殖民者的幫兇，建造嘉南大圳，提升台稻米產量，並非為福澤台灣人民，而是運往日本，「成為助長侵略者惡行的糧食供應」，但老蔣不一樣，他「打敗日本侵略者，光復台灣」，若將兩者相比，「已經是抬舉了日本殖民者」。他直言，過往有幾任總統因媚日、討好民粹，誇大八田與一的貢獻，「卻不肯為蔣介石說幾句公道話，這種心態我一直是很看不起，而且鄙視的」。

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  • 前立委邱毅認為，同樣是斷頭，但老蔣和八田與一的銅像，待遇「差很大」，（資料照，記者簡榮豐攝）

    前立委邱毅認為，同樣是斷頭，但老蔣和八田與一的銅像，待遇「差很大」，（資料照，記者簡榮豐攝）

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