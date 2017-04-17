八田銅像類比蔣介石 王定宇批刻意挑起族群鬥爭

2017-04-17 14:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕烏山頭水庫園區內的八田與一銅像遭斷頭破壞，引發各界議論，立委王定宇在臉書PO文，批評有人刻意將八田銅像與隨處可見的蔣介石銅像類比，這是不倫不類的，也是刻意挑起族群鬥爭的陰謀。

王定宇強調，八田與一是對台灣只有貢獻沒有傷害的人，日治時期的台灣，農民必須看天吃飯，嘉南平原大片良田，長期乾旱與鹽化，水量極為不穩定，八田規劃嘉南大圳與烏山頭水庫，是當時台灣現代化的重要土木工程推手。

王定宇認為，該事件也讓不少年輕人查詢、瞭解這段歷史，「八田的價值不僅只於一尊銅像」，而是一名技師不分國籍與政治色彩，對台灣無私奉獻的心。

王定宇說，這次事件一方面對雕像損壞痛心，另一方面卻也樂見銅像以外的真實台灣歷史因此被關注。