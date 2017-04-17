八田銅像事件 賴清德：不對特別的動機揣測

未受破壞前的烏山頭水庫園區八田與一銅像。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-04-17 12:44

〔記者蔡文居／台南報導〕烏山頭水庫園區的八田與一銅像遭破壞斷頭事件，台南市長賴清德今天中午受訪時表示，已請警方全力偵辦，迅速找到破壞者以了解動機，目前沒有必要排除任何可能，也不要去針對特別的動機做揣測，一切等到找到破壞者，所有的真相社會就會了解。

賴清德說，昨天接獲報案後，市府第一時間就成立專案小組，以完成兩個任務。第一，迅速到找藝術家修復，讓5月8日八田與一忌日的祭典可以順利進行；第二則是請警方迅速找到破壞者。

賴清德表示，八田與一在日本東京帝大畢業後就來到台灣，建造烏山頭水庫，在80幾年前是亞洲最大、最進步的水庫，除了讓當時的嘉南平原成為台灣的米倉外，即便是現在的農田灌溉也是仰賴烏山頭水庫和他所建造的嘉南大圳，對台灣農業發展貢獻很大。

賴清德說，八田的銅像是他以前的部屬和民眾找日本的藝術家，大家出錢出力完成，銅像位置是在嘉南農田水利會私人的園區及私人的土地上，發生這件事令人相當意外和遺憾。