吳敦義從政經歷豐富 卻害怕聽到這3個字

2017-04-17 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義從政40多年，一直被外界認為是辯才無礙、口若懸河的政治人物，不過沒想到他最害怕聽到的3個字，竟然是「牛仔褲」。

據《蘋果日報》報導，吳敦義今天穿西裝打領帶參加吳敦義官方LINE發表會，高唱昨日新推出的「吳敦義臉書主題曲」，也就是競選主題曲《義氣》，活動主持人為炒熱氣氛，拱吳敦義說臉書粉絲團若破7萬人，就要穿牛仔褲亮相，沒想到吳敦義立刻變臉，充滿恐懼的連忙搖手說，「老婆蔡令怡已經準備牛仔褲5、6年，但自己都沒有鼓起勇氣穿上」。

吳敦義解釋，因為以前肚子比較胖，他覺得穿上牛仔褲身形不好看，而最近因為跑黨主席選舉的行程比較繁忙，讓他有瘦了一些，或許會比較適合，但是想到要穿上牛仔褲，他還是充滿猶豫和害怕。