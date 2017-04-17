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張向忠坐過牢竟能跳機 綠委坦言怪怪的...

2017-04-17  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕曾入獄3年、自稱受到李凈瑜救夫行動感召的中國異議人士張向忠，日前來台參加旅行團脫團，擬向台灣政府尋求政治庇護。對此，民進黨立委趙天麟認為，在這敏感的時刻，此舉真的「怪怪的」。

《東森新聞雲》報導，趙天麟今受訪時表示，對於張向忠的行徑，他覺得「怪怪的」，質疑若張真是異議人士，且欲尋求政治庇護，以中國的嚴格審查程序，怎有可能讓他上飛機？為何不向政府單位、警方報案？

趙天麟指出，這若是中國的「小手段」，政府不可以讓奇怪的人進來；他也說，如果是中國授意，那「真的是很低級耶！」並呼籲各單位均不能用張向忠案去干擾營救李明哲。

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  • 針對張向忠欲向我方尋求政治庇護一事，民進黨立委趙天麟坦言「怪怪的」。（資料照，記者張嘉明攝）

    針對張向忠欲向我方尋求政治庇護一事，民進黨立委趙天麟坦言「怪怪的」。（資料照，記者張嘉明攝）

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