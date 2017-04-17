不去前瞻公聽會 柯：必淪民進黨、朱立倫口水戰

台北市長柯文哲出席國道客運南港轉運站西站啟用儀式，轉運站未來將成為東區門戶計畫的重要交通樞紐。（記者羅沛德攝）

2017-04-17 11:56

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲原訂今早要參加立法院前瞻計畫建設公聽會，但昨晚臨時以「另有行程」改不出席。今上午柯出席南港轉運站揭幕，一改昨日說法，稱今天不去立院是因「今天已經陷入民進黨跟朱立倫之間的口水戰」，他原本出席是要向中央建言前瞻計畫有很多問題，今天顯然沒辦法實質討論所以乾脆不去。

柯文哲先說，前瞻計畫中軌道建設佔了四千兩百億，但台北大部分的鐵道建設都已經完成，現在台北市在規劃的是東側南北向的鐵道運輸系統，今年已經花了兩千四百萬在做可行性評估，就算要中央幫忙也得等評估完成後才行，對台北市來說，前瞻建設的軌道建設雖然金額很高，但「現在和北市沒有直接相關」。

接著柯話鋒一轉，提到今天去立法院是要以「台北發展捷運30年來的經驗」向中央提醒、建議他看到的「很多問題」，但今「已經陷入民進黨跟朱立倫之間的口水戰」，去的話反而沒有辦法讓這些問題可以清楚的表達，「我非常清楚今天立法院已經開始各說各話」，他自己是實事求是的人，要實際解決問題不如另外找時間、心平氣和的談，鐵道運輸是專業問題，應該專業解決。

最後柯文哲還酸朱立倫，雙北之間南北環的中環線，跟新北已經有些爭執了，因為那條線柯預計他一開幕就會虧錢，那到底他的虧損要誰負責？結果朱立倫居然公開宣稱雙北已經達到共識，但「所謂共識應該是雙方討論完之後，大家討論出共識，而不是有一方直接宣布跟另外一方有達到共識」，公共運輸不一定要賺錢這我同意，因為政府也會補貼，但要怎麼補貼、補多少、誰補貼要講清楚。