評高雄市長選舉 郝龍斌：國民黨短期內想贏有困難

2017-04-17 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今表示，國民黨需誠實面對在高雄的處境，高雄市長短期內想勝選有困難度，他並提出下屆國民黨高雄市長人選條件，年輕、優秀、在地，強調一次選不贏，下次選票能增加，以戰養戰才有機會。

郝龍斌今南下高雄參加南部中興後援會發表政見，他特別提到爭取年輕人參與國民黨的議題，認為往後誰當黨主席，一定要趕快挖掘年輕人，甚至讓他們有機會成長並代表國民黨爭取政權。

他指出，黨主席做事時、腦袋只能有是非，想到選舉時、腦袋只有一個贏字，進一步舉台北、高雄兩市市長選舉為例，強調誰能贏就支持誰。

但郝龍斌提到高雄市長選舉時，評估國民黨短期內想贏會有困難度，對於下屆高雄市長候選人，則舉出年輕、優秀、在地等條件。

目前國民黨在下屆高雄市長選舉部分，不分區立委陳宜民已表態有意願，現兼任國民黨高市黨部主委的資深議員黃柏霖、前立委林國正都被傳出是可能人選。