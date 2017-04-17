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為何不去前瞻公聽會？ 柯P：朱立倫和民進黨在口水戰

2017-04-17  11:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲原定今日將在立法院出席前瞻計畫公聽會，但昨晚突然宣布改變行程，在今日上午改到南港轉運站參加西站啟用典禮。柯文哲透露他之所以不去前瞻公聽會的原因，就是因為那已經變成朱立倫和民進黨的口水戰。

綜合媒體報導，柯文哲指出，他原本今天要在立法院的公聽會上，解說台北市在這30年以來發展捷運遇到的問題和經驗，並和中央互相溝通交流意見。但他認為前瞻公聽會已陷入了口水戰，去了也無法表達相關問題。

至於日前朱立倫稱雙北在捷運計畫上已達共識，而柯P當時冷回「誰跟他共識？」柯文哲今日再度強調，共識是經過雙方溝通後才能叫共識，而不是單方面宣稱和另一方達成共識。他認為前瞻計畫等問題若要討論下去，必須再找彼此心平氣和的時間才行。

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  • 台北市長柯文哲今日出席國道客運南港轉運站西站起用儀式。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲今日出席國道客運南港轉運站西站起用儀式。（記者羅沛德攝）

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