出席前瞻計畫公聽會 朱立倫：否則有人說我不認真

新北市長朱立倫赴立院出席「前瞻基礎建設－軌道建設」公聽會。（記者黃耀徵攝）

2017-04-17 11:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕前瞻基礎建設計劃中金額最大的「軌道建設」公聽會今於立法院經濟聯席委員會登場，新北市長朱立倫今也首度出席會議。朱立倫會前受訪表示，市民長期期待「三環三線」早日完成，過去他想退居二線，少政治因素，免得有人找這個當藉口，「但看來我還是得親自來，否則有人說我不認真、不願意推動」。

今立院召開公聽會，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳菊、嘉義縣長張花冠、基隆市長林右昌及宜蘭代理縣長吳澤成等縣市首長也親自出席，爭取軌道建設經費。原訂出席的台北市長柯文哲則因另有行程未到場，派副市長林欽榮出席。林佳龍到場後，也積極與各黨中部立委握手致意，盼立委們支持建設。

針對新北提案的三環三線及其延伸計畫未被納入前瞻計畫，是否牽扯藍綠因素，導致新北被排擠？朱立倫則說，「我想人民都會判斷，看得很清楚」，對於雙北700萬市民期待的軌道或公共建設，絕對不能被忽視；他今天來是希望拜託立委，以台灣未來10年發展，大台北地區捷運建設完整性，尤其這些建設都獲中央核定推動當中，希望盡快執行。

對於政委張景森昨批，過去20年政府在大台北軌道建設，已是其他地區的3倍，不知朱立倫出席公聽會「還要靠北中央什麼」，朱立倫則說，軌道建設是雙北700萬人共同期待，不是針對朱立倫個人，不是朱立倫政見，也是蔡總統政見，盼大家一一起推動，「台灣不要再用情緒化字眼」，盼多點理性討論。

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