提供國民黨抓鬼獎金 郝龍斌：不知吳副為何這麼大反應？

郝龍斌強調提供抓鬼獎金跟吳敦義無關，不知他為何這麼大反應（記者王榮祥攝）

2017-04-17 11:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席參選人郝龍斌昨宣佈，將提供20萬元檢舉獎金，希望黨員同志一起幫國民黨抓鬼，不但引發各界關注，幾位參選人也有反應﹔郝龍斌今表示，這事跟吳副（吳敦義）完全沒關係，就是提供獎金來讓大家檢舉，解決黨中央人力不足問題，不知道他為何「這麼大反應」﹖

郝龍斌還向吳敦義喊話，選前和諧、選後才能團結，相信他能認同，希望一起努力，共勉之。

針對國民黨主席選舉賄選疑雲，郝龍斌16日在臉書宣布，將提供20萬元檢舉獎金，希望黨員同志一起來幫國民黨抓鬼﹔他並在標題標註「郝龍斌拋磚，黨員同志抓蛀蟲」，強調端正政治選風，從黨主席選舉開始。

郝龍斌指出，這次黨主席選舉從黑道入黨、爆量大增新黨員到現在賄聲賄影等傳聞，讓很多黨員痛心、外界看笑話。他遇到許多黨員也都在痛罵：「在搞什麼？」，「國民黨都輸到脫褲了，怎麼還搞這些老招數在選舉？」

他認為黨主席選舉不公、有爭議，對黨未來的團結與發展，都有極大的傷害。