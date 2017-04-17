若有賄選綁樁 吳敦義：退出政壇

前副總統吳敦義出席競選國民黨黨主席line官方記者會，會中表示，若從過去到現在有所謂賄選綁樁，他就退出政壇。（記者王藝菘攝）

2017-04-17 11:16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉賄聲賄影傳言四起，黨主席參選人詹啟賢上周爆料有賄選綁樁情形，並暗示「看誰反應大」，另名參選人吳敦義今受訪強調，百分之一萬跟他沒關係，只要有人能找到任何一場他去參加的餐會是他請客，他請那個人一百次，而他若從過去到現在有所謂賄選綁樁，就退出政壇。

吳敦義今出席吳敦義官方LINE發表會，對於詹啟賢引發的黨主席選舉賄選綁樁情形，吳敦義遭影射，他會後受訪時強調，他百分之一萬跟這件事沒有關係，「我不可能賄選」，並強調他從過去選市長、縣長、民代至今，都沒有賄選過，「我厭惡賄選」。

吳敦義指出，他最支持前總統馬英九的地方，就是馬做法務部長時抓賄選，「我怎麼會下流到去賄選？」吳還在受訪後主動向媒體進一步強調，若他從過去到現在曾有賄選的情形，他就退出政壇。

吳敦義表示，他去參加餐會都是應邀前往，而他從宣布競選黨主席至今，也從來沒有請過客，這是他規定的原則，「我也請不起」、「真的是夠小氣」，而且因為他人脈廣，就算請了，也無法周全。

吳敦義舉例，昨天他和來自全國各地的黨代表、中常委在台中誓師，結束後也沒有吃飯，嚴格遵守不請客、不宴客，避免產生無限困擾，而且不符合他一向的原則跟標準，「你們只要能找出一場我去參加的餐會是我請客，我賠你們一百次！」、「請到破產！」

對於中常委和國民黨主席洪秀柱間的不合，吳敦義認為，黨本來就應該要團結，「我不會讓黨的團結受任何損傷」，團結，國民黨才有機會。

媒體則進一步詢問，黨主席選舉選到現在，似乎離團結有一小段距離？吳敦義坦言，沒辦法，稱他有心團結，「我本將心向明月，誰知明月照溝渠？」、「但明月終究還是會照明月的。」

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