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爭取軌道建設經費 林佳龍盼南中北均衡發展

林佳龍赴立院爭取軌道建設經費，拿著準備好的圖表，逐一爭取朝野立委支持。（圖由台中市政府提供）

2017-04-17  11:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍力推軌道建設，今（17）日前往立法院「前瞻基礎建設計畫」公聽會爭取支持。他會前受訪時強調，雙北已投入1兆2千億元的捷運建設經費，中南部地區才剛起步，他代表中彰投苗4縣市首長爭取便捷的軌道運輸建設經費，盼北中南均衡發展。

行政院「前瞻基礎建設計畫」今日於立法院召開公聽會，會議開始前，林佳龍拿著準備好的圖表，逐一向朝野立委說明中台灣軌道運輸建設的計畫，強調便捷軌道運輸是進步城市的指標，行政院優先評估中南部軌道建設是正確決策。

林佳龍受訪表示，雙北作為台灣首都圈，已投入將近1兆2千億元的捷運及軌道建設經費，中南部地區可說是才剛起步，他並用台語俗語「吃飯桶中間」，暗示雙北過去已享有較好待遇，現在應該讓北、中、南3個核心都會均衡。

林市長說明，大台中地區捷運路網以建區域大眾運輸系統為目標，捷運綠線延伸進入彰化，捷運藍線也盼延伸至屯區，未來進一步延伸南投；此外，苗栗海線也應雙軌化，同時與大台中山手線串聯，提升區域交通便捷性。

中市府交通局指出，大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸預算共計1912億元，已納入行政院前瞻基礎建設，市府將繼續爭取將雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化等，共計1290億元建設也列入計畫中。

交通局估計，若全部計畫獲得中央支持，將可創造經濟效益3469億元、土地開發效益298.14億元，同時提升大眾運輸使用率達20%以上，減碳效益超過9.98億噸，也可舒緩市區交通擁塞，並消弭山海屯區城鄉落差，落實區域均衡發展。

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