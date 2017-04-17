| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

「藍媒音樂網」被滅了... 蔡正元怒嗆：廢NCC！

2017-04-17  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元為中廣遭停播一事在臉書上PO文表怒氣，除了將中廣定調為「藍媒的音樂網」外，更揚言若國民黨再執政，就要廢掉NCC。

蔡正元PO文表示：「當年搞NCC，許多專家學者說了一大堆大道理，幾年下來，台灣的廣電環境越來越落後。NCC那批人，建設的正事做不了，破壞的歪事樣樣來。」蔡正元批評NCC：「縱容綠媒搞『海派』、消滅藍媒的音樂網，這種害蟲型的NCC，國民黨再執政就廢掉！」

對此，有網友在PTT上回嗆蔡正元：「可是國民黨不會再執政了欸」、「國民黨好傻好天真」、「人民還會給你們機會賣台嗎」。

廣告
  • 蔡正元為中廣遭停播怒轟NCC時，將中廣評為「藍媒音樂網」。（資料照，記者陳志曲攝）

    蔡正元為中廣遭停播怒轟NCC時，將中廣評為「藍媒音樂網」。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC 中廣 蔡正元
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：「藍媒音樂網」被滅了... 蔡正元怒嗆：廢NCC！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.