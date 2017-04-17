「藍媒音樂網」被滅了... 蔡正元怒嗆：廢NCC！

2017-04-17 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元為中廣遭停播一事在臉書上PO文表怒氣，除了將中廣定調為「藍媒的音樂網」外，更揚言若國民黨再執政，就要廢掉NCC。

蔡正元PO文表示：「當年搞NCC，許多專家學者說了一大堆大道理，幾年下來，台灣的廣電環境越來越落後。NCC那批人，建設的正事做不了，破壞的歪事樣樣來。」蔡正元批評NCC：「縱容綠媒搞『海派』、消滅藍媒的音樂網，這種害蟲型的NCC，國民黨再執政就廢掉！」

對此，有網友在PTT上回嗆蔡正元：「可是國民黨不會再執政了欸」、「國民黨好傻好天真」、「人民還會給你們機會賣台嗎」。