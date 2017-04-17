吃魚翅挨批 李應元加碼承諾「不吃燕窩、鮑魚」

受邀魚翅宴，環保署長李應元，坦承不該吃。（網友提供）

2017-04-17 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前環保署長李應元因為聚餐吃魚翅遭砲轟，他承諾個人與家人都不會點魚翅，也不會吃魚翅。今天更加碼「不吃燕窩、鮑魚」。

本報報導，日前網路傳出李應元吃魚翅湯的照片，李則表示，他到場時，魚翅已擺在桌上，他曾一度猶豫，但還是吃了。李承諾個人與家人都不會點魚翅，也不會吃魚翅，將來也會在類似場合提醒朋友盡量不要去點這樣的餐點，一起守護地球。

《蘋果日報》報導，李應元今天在立院衛環委員會答詢國民黨立委陳宜民質詢時，強調「我平常不是這樣的」，並再次呼籲「大家不要吃魚翅」，更在民進黨立委陳曼麗要求下加碼承諾「不吃燕窩、鮑魚」。