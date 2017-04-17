環評法4月底修法 已核定礦權展延將納環評
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署署長李應元今天針對環評法修正案表示，將剔除高樓並將礦權延展納入環評範疇，把過去的地方、環團所反應的數十項問題一次納入改革，推出「開發行為應實施影響評估細目及範圍認定標準」，內容包括修正的子法等、預計4月底前公告。
李應元說，進度方面，已經到收尾階段，子法部分應該在4月底就可公告，環保署副署長詹順貴指出，認定標準裡面，已經核定的礦業用地的礦權展延會納為應環評項目，同時都市計劃區蓋高樓，對環境生態影響較小，且有其他審議機制可以把關，將剔除成免環評項目，但國家風景區、國家森林遊樂區等如果要蓋旅館，環評權責則收回中央審查。
李應元指出，環評法也將開發行為時間點認定的16條之一條文，將改由目的事業主管機關來認定，過去有些爭議案件，以後就是環評會議通過後就認定，這樣就可由開發單位通過3年後沒開發就要重做環評暫訂改為5年，以加重目的事業主管在環評方面的權利與責任。
李應元也表示，以後開發案的專案小組會議，頂多開三次，不會到七、八次，而針對六輕的操作執照展延，李應元表示，自己的看法頂多展延二年，立委則認為這樣對空污問題沒有實質改善效益。
李應元指出，在狹義部分，之前山旅、天然氣接收站等海岸部分（內政部海岸法），一般的工業（經濟部）各部會能就自己權責互相分工合作，讓環保署可以集中在處理環境問題，如空氣、水、廢棄物等。
李應元說，廣義而言，環評法將會納入相關行政作為，包括與開發地點周遭民眾的協商，讓民眾可以充分參與，並快速收集地方意見，另外幾個子法認定標準也會修正，作業準則也會加以調整，李應元強調包括環評法整個系統行政作為到子法、母法都一直在做。
李應元補充說，都市裡高樓環保署不是都不處理，事實上是有其他相關法令如交通法令會處理的，環保署才不處理，如採光、通風、高度，在相關都市計畫法令內都有審議，環保署就不處理，否則環保署還是會繼續把關。
詹順貴也對於前行政院長陳沖投書表示，這次環評法關於旅館認定標準修訂，是因應陸客來台人數大減的衝擊，強調這是風馬牛不相關的事情。
立委李彥秀質詢時則表示，擔心會引發更大問題，包括經濟部、交通部，但這些單位都以經濟開發為出發點，會不會沒法兼顧民眾利益與環境保護，例如前瞻計畫大部分都是公共建設，目的事業主管單位是交通部、經濟部，到時候會不會有球員兼裁判的疑慮。
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標題：環評法4月底修法 已核定礦權展延將納環評
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