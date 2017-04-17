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增太平島戰力擬添雙管20機砲系統 軍方：已在烏坵實彈測試

雙管20機砲為主體的「近程自動化防禦系統」。（圖擷取自中科院影片）

2017-04-17  10:18

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化太平島防衛戰力，軍方已向海巡署提出採購以雙管20機砲為主體的「近程自動化防禦系統」等17項建議案，軍方官員今天指出，這套系統曾在由海軍陸戰隊駐守的烏坵進行實彈射擊測試，也曾安裝在海軍飛彈巡邏艦上進行海上測試，測試結果符合軍方需求，軍方已決定由海軍及陸戰隊先行採用，也建議海巡署採購使用。

官員表示，「近程自動化防禦系統」是可以遠距操控、由20機砲組成的自動化防禦系統，有單管機砲與雙管機砲兩種型式，是中科院整合現有武器並且加以整合後發表的防禦系統之一，可以經由電腦計算及分配火力，同時由兩套系統對同一目標進行攻擊，或是火力分配下，鎖定不同目標進行攔截。

根據中科院先前對外發表影片內容顯示，本武器系統依據本、外島作戰環境，分別設計「岸置型及艦載型」等2種構型之載台系統，並具備影像辨識、目標追鎖及聯合集火等彈道解算、射控追瞄與精密伺服系統，可確保達到「快、猛、狠、準」之火力及降低人員戰損，並大幅提升國軍近戰防禦武器之聯合擊殺能力。

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