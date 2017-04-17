吳敦義最新MV上線！ 鄉民坦言：好老派

吳敦義競選國民黨主席的最新MV《義氣》，以動畫和歌曲展現吳敦義的形象。（圖擷自YouTube）

2017-04-17 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義繼先前的《義無反顧》MV之後，昨日又推出「吳敦義臉書主題曲」，也就是《義氣》MV，整首歌以動畫刻畫出吳敦義的形象，不過PTT鄉民看到後毫不留情地直說「好老派」。

「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」在臉書分享了《義氣》音樂影片，整首歌的歌詞為「我要義氣敦義兄，台灣向前衝。他不怕辛和苦，為民做前鋒。他有敦厚不怕雨和風，他是義氣信念最強。他努力奮起、努力奮起，把國民黨變強龍。我要義氣敦義兄，台灣向前衝。他不怕辛和苦，人人有春風。他不怕辛和苦，人人有春風。」

歌詞顯然是以吳敦義名字中的「敦」和「義」出發，不過這首歌似乎沒引起多大注意力，在臉書上只有200多人按讚，在YouTube的觀看次數也只有200多次。

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