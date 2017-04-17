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鋼鏾火箭彈 軍方：如縮小版「雷霆兩千」

鋼鏾火箭彈。（圖擷取自中科院影片）

2017-04-17  09:57

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化太平島防衛戰力，軍方已向海巡署提出採購「鋼鏾火箭彈」等17項建議案，軍方官員今天指出，鋼鏾火箭彈是結合「紅隼」反裝甲火箭彈以及多管火箭發射系統設計而生，可說是「雷霆兩千」多管火箭系統的縮小版，成本低、效能高，相當符合太平島的作戰及防衛需求。

軍方官員今天說，中科院在今年2月參加阿布達比防衛展時，「鋼鏾火箭彈」就是參展項目之一，但中科院當時是用「灘岸防禦火箭系統」名稱參加，軍方則稱之為「鋼鏾火箭彈」，比較符合這種火箭彈系統的特殊外觀造型。

根據中科院發佈的「鋼鏾火箭彈」影片內容顯示，鋼鏾火箭彈所使用的火箭彈，就是海軍陸戰隊新換裝使用的「紅隼」反裝甲火箭彈，射程約在1.2公里左右，每枚火箭彈的殺傷半徑為35至40公尺，「鋼鏾火箭彈」系統可配掛共達84枚火箭彈，若是分批射擊或是一次性全數射擊，將可產生大面積的火網，對阻絕敵方船團或是兩棲登陸兵力，可產生強大的嚇阻能力。

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