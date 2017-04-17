若有人感謝八田與一 他竟諷：不是壞就是傻！
2017-04-17 10:08
〔即時新聞／綜合報導〕「烏山頭水庫之父」八田與一的銅像遭電鋸「斬首」，震驚台、日，新黨新思維中心主任侯漢廷卻表示，日治時期剝削台人，建造嘉南大圳的八田與一，是殖民官僚幫兇，若有人感謝他，「我只能說，不是壞就是傻」。
侯漢廷昨於臉書粉專撰文指出，當年日本治台，曾5度剝削台人，包括徵收土地；強迫勞動建設水庫，給予低薪或無薪；水庫建成後，徵收灌溉稅金；喪失自由耕種權利，只能配合總督府，種植甘蔗、水稻、雜糧，以及收成的稻米，須上繳日本，自己只能吃番薯籤，但過不了幾年，接連幾場地震，就震得水庫幾近不堪使用。
侯漢廷表示，國民政府光復台灣後，取消不平等待遇，兩蔣時代重修水庫、實施三七五減租、耕者有其田，台農才有辦法自己當家做主，擺脫被剝削的命運。他也提到，民主時代無須感謝領導人，每人對於兩蔣評價不一，「但是，八田與一這個殖民台人剝削台人的殖民者官僚，若有台人感謝他，我只能說，不是壞就是傻」、「台灣容得下你，但是你的智商容不下你自己」；根據本報報導，李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文等歷任總統，都曾感念及肯定八田對南台灣的貢獻。
侯漢廷臉書粉專全文：
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