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球隊名被央視擅改 張小月：台灣絕不是中國一部分

2017-04-17  09:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國央視直播亞州桌球錦標賽時，將我國代表隊「中華台北」名稱擅改為「中國台北」隊，連電視字幕、媒體網路貼文，也刻意使用「中國台北」字眼。對此，陸委會主委張小月今日受訪痛批，單方面改變名稱，我們絕對不能接受，台灣絕對不是中國一部分。

中國央視在4月11日直播亞洲桌球錦標賽，直播時右下角字幕，台灣代表隊被寫成「中國台北」，此外，在央視體育頻道的微博也把「中華台北」改稱「中國台北」。

張小月指出，這種單方面改變名稱的做法，「我們絕對不能接受，台灣絕對不是中國一部分」，出席國際體育比賽的代表隊，乃根據國際奧委會律定的，大家同意是用「中華台北」。

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  • 中國央視將「中華台北」擅改成「中國台北」，陸委會主委張小月今強調絕對不能接受，台灣絕對不是中國一部分。（記者陳鈺馥攝）

    中國央視將「中華台北」擅改成「中國台北」，陸委會主委張小月今強調絕對不能接受，台灣絕對不是中國一部分。（記者陳鈺馥攝）

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