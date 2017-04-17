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日本為「台灣」正名 強國崩潰：你們永遠是中國人

2017-04-17  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕昨日下午在日本東京新宿車站前，由日本人所發起的「台灣正名請願署名運動」吸引了許多路過的民眾及遊客參與。不過，一名參與的日本網友卻在現場收到以簡體字印成的「毀謗」文宣。

日本網友Makoto Iwata在臉書頁上貼出多張活動現場的照片，其中包含了有人在現場發放的一張簡體字文宣。文宣上的內容向「台獨份子」們喊話表示：「如果你們可以做到全台灣人不以漢語為國語、和中國大陸斷絕一切經濟來往，再來談你們所謂的獨立，否則你們永遠都是中國人。」

Makoto Iwata表示：「這是在我們的簽署活動中，一個中國女人突然丟來的一張紙，在此向大家報告發生了這種毀謗行為的事。」

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  • 一名參與「台灣正名」活動的日本網友，將活動現場流傳、由中國人所製成的文宣PO上網，並且認為這是「毀謗」行為。（圖擷取自Makoto Iwata臉書頁）

    一名參與「台灣正名」活動的日本網友，將活動現場流傳、由中國人所製成的文宣PO上網，並且認為這是「毀謗」行為。（圖擷取自Makoto Iwata臉書頁）

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