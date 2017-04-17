嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」
2017-04-17 09:46
當年參加的「漢光29號」演習軍方人士爆料，時任總統馬英九在演習後覺得雷霆2000多管火箭射擊花費太高，讓現場軍方官員十分感嘆。圖為雷霆2000多管火箭。（資料照，記者羅添斌攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「漢光33號」實兵操演將在5月於澎湖舉行，4年前「漢光29號」演習也曾在澎湖舉行，不過當年參加的軍方人士爆料，時任總統馬英九在演習後問軍方射擊雷霆2000多管火箭花了多少錢，軍方人員回覆「1億多」，馬英九聽聞後直言：「這麼貴！演習真花錢！」也讓現場軍方官員十分感嘆。
根據《風傳媒》報導，軍方人士指出，陸軍在2013年4月的「漢光29號」演習中首度公開國造雷霆2000多管火箭實彈射擊，在演習中出動9輛火箭發射車，並掛載MK30火箭彈箱，每車發射9枚，總共發射了81枚，發射出去的火箭彈總造價約1億多元。
而在演習結束後，馬英九詢問雷霆2000多管火箭進行射擊後花了多少錢時，軍方回應「1億多」，馬英九聽完後直說「這麼貴！演習真花錢！」，這也讓現場軍方官員私下感嘆，原來三軍統帥馬英九只想要「廉價的國防」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難
- 被放話？涂醒哲是否提名連任 傳綠高層5月揭答案
- 台灣正名制憲入聯 彭明敏嘆：解嚴30年仍未實現
- 駁張景森臉書 新北市府批：父子騎驢
- 川習會後 陸委會：中國將加大宣示「一中原則」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 志忠抓志忠 3天抓2個
- 浪漫日月潭 老外搭纜車求婚
- Red Velvet被台粉弄哭 甜喊Long Stay台灣
- 白百何離婚衝擊小 賣萌扮可愛才是大隱患
- 太平島若遭威脅 擬前運刺針飛彈
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 董娘哈小鮮肉 健身練上床
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 〈異同OPEN講〉透過「同婚」 省思婚姻亂象
- Uber重返台灣 交通部：會注意收費模式有無違法
- 展現獨一無二光采─世界知名地標巡禮
- 「情侶必去、婚紗必拍」內灣愛情故事館燒毀 浪漫不再
- 北港媽祖首日遶境 安奉延11小時
- 舒淇慶生蛋糕讓人少女情懷爆發 真實年紀驚呆網友
- 疑兒子偷搞ㄈㄈ尺 吳宗憲自爆交過德州妞
- 〈熱門族群〉北韓情勢緊張 航空股挫咧等
- NBA季後賽 巫師擊落老鷹贏得開門紅
- 綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
- 艾爾段：土耳其可能舉行恢復死刑公投
- 浪費公帑！消防局災情勘查車竟變成送餐車
- 北韓造彈 中國有幫忙
- 台聯與民間發起義賣愛心蛋糕 募十萬元助嬰兒之家
- 〈熱門族群〉LED應用百花齊放 晶電億光營收回溫
- 竇靖童冒出分身 同父異母妹激似
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 《食神》味公主自爆曾想輕生 險從25樓跳下去
- 接力賽烏龍 跑3公里被叫回...
- 今日NBA戰績
- 駐點犬貓絕育 外埔七天結紮上百隻
- 陳羽凡投資13家公司 驚傳3家被吊銷執照
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- 趕赴南北韓非軍事區軍營 美副總統潘斯聽取軍方簡報
- 警酒駕肇逃 還找朋友頂罪
- 天候影響 鹿野春茶收成劇減
- 自由共和國》黃斐新／美國多元在「關鍵華語」
- 《健康充電站》預防骨鬆講座
- 歹戲拖棚？ 新增200多案延燒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分