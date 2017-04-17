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嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」

當年參加的「漢光29號」演習軍方人士爆料，時任總統馬英九在演習後覺得雷霆2000多管火箭射擊花費太高，讓現場軍方官員十分感嘆。圖為雷霆2000多管火箭。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-04-17  09:46

〔即時新聞／綜合報導〕「漢光33號」實兵操演將在5月於澎湖舉行，4年前「漢光29號」演習也曾在澎湖舉行，不過當年參加的軍方人士爆料，時任總統馬英九在演習後問軍方射擊雷霆2000多管火箭花了多少錢，軍方人員回覆「1億多」，馬英九聽聞後直言：「這麼貴！演習真花錢！」也讓現場軍方官員十分感嘆。

根據《風傳媒》報導，軍方人士指出，陸軍在2013年4月的「漢光29號」演習中首度公開國造雷霆2000多管火箭實彈射擊，在演習中出動9輛火箭發射車，並掛載MK30火箭彈箱，每車發射9枚，總共發射了81枚，發射出去的火箭彈總造價約1億多元。

而在演習結束後，馬英九詢問雷霆2000多管火箭進行射擊後花了多少錢時，軍方回應「1億多」，馬英九聽完後直說「這麼貴！演習真花錢！」，這也讓現場軍方官員私下感嘆，原來三軍統帥馬英九只想要「廉價的國防」。

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