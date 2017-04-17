| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

改革卻不打破封閉協會 被酸到底是哪個林德福？

體育署長林德福。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-17  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣各類運動協會的封閉風氣受民眾詬病，成功大學電機系教授李忠憲在臉書點名體育署署長林德福，認為他不打破這些協會封閉的結構，酸「一時之間我還以為這個是親民黨的那一個林德福」？

李忠憲在臉書撰文「體育改革：到底是哪個林德福？」李說目前體育界的狀況在於各運動協會的封閉，萬年會長、秘書長成了既得利益者，掌控選手生死大權。李批林德福不打破運動協會的封閉結構，而是認為可把協會納為民進黨隨附組織，猶如國民黨接收日產的想法。

李忠憲點出林德福言論「排協也講的非常有道理」、「改革需要循序漸進」、「突然的開放會造成許多莫名其妙的人進入協會」是假裝改革，李酸「看林德福這些言論，一時之間我還以為這個是親民黨的那一個林德福」。

李忠憲說，他對於這些協會開放的意見非常簡單，便是看最後可以開放加入的條件，如果林德福、行政院長林全、總統蔡英文都不能加入，「就知道這種會員的限制，是玩真的還是玩假的？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華民國棒球協會 台灣 擊劍協會 林德福 體育
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：改革卻不打破封閉協會 被酸到底是哪個林德福？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.