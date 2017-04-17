改革卻不打破封閉協會 被酸到底是哪個林德福？
2017-04-17 08:58
體育署長林德福。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣各類運動協會的封閉風氣受民眾詬病，成功大學電機系教授李忠憲在臉書點名體育署署長林德福，認為他不打破這些協會封閉的結構，酸「一時之間我還以為這個是親民黨的那一個林德福」？
李忠憲在臉書撰文「體育改革：到底是哪個林德福？」李說目前體育界的狀況在於各運動協會的封閉，萬年會長、秘書長成了既得利益者，掌控選手生死大權。李批林德福不打破運動協會的封閉結構，而是認為可把協會納為民進黨隨附組織，猶如國民黨接收日產的想法。
李忠憲點出林德福言論「排協也講的非常有道理」、「改革需要循序漸進」、「突然的開放會造成許多莫名其妙的人進入協會」是假裝改革，李酸「看林德福這些言論，一時之間我還以為這個是親民黨的那一個林德福」。
李忠憲說，他對於這些協會開放的意見非常簡單，便是看最後可以開放加入的條件，如果林德福、行政院長林全、總統蔡英文都不能加入，「就知道這種會員的限制，是玩真的還是玩假的？」
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