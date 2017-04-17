被放話？涂醒哲是否提名連任 傳綠高層5月揭答案

2017-04-17 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲民調老是敬陪末座，可能無法被提名參選連任的傳聞不斷，不過，之前曾傳出民進黨選對會召集人陳明文指出，黨內無人挑戰涂醒哲，但是，事隔半個月，再出新的傳聞，指綠高層定5月將會決定是否提名涂醒哲，重點在於他的民調是否起色；若是涂醒哲民調再拉不起來，就要另尋他策。

這項傳言被解讀是「放話」的程度居高，《上報》報導，這次傳言中，可能取代涂醒哲的綠營人選，包括行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、不分區立委施義芳、現任法務部政務次長蔡碧仲、立委李俊俋；而前3人更與立委也是嘉義縣前縣長陳明文關係匪淺，引發地方人士議論。

可能挑戰者對此事都採取低調回應，沒有具體表態，都表示要先做好自己的工作。