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以「台灣」之名參加東奧 日民間發起簽名運動

日本民間團體今天在東京新宿車站西口舉行支持台灣以「台灣」名義參加2020年東奧的署名活動。（駐日特派員張茂森攝）

2017-04-16  21:10

〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕「台灣就是台灣！不是CHINESE TAIPEI！-2020東京奧運台灣正名請願署名運動」今天下午在東京新宿車站西口擴大展開，台灣基進黨顏銘緯、林春妙也前來助陣，大約有數十位過路民眾簽名支持這項台灣正名運動。

籲請支持台灣以「TAIWAN」名稱參加2020東京奧運的署名運動是由日本民間組織的「二○二○東京奧運『台灣正名』推進協議會」主辦，到目前為止已經累計大約七萬人的簽名，今天的署名活動是於上午十一點開始到下午二點，由協議會會長水島總、「台灣研究論壇」會長永山英樹、「加油日本！全國行動委員會」常任幹事三和樹等人上台演講，永山英樹表示，「日本、台灣是兄弟之國」，日本民間多數希望台灣能以「TAIWAN」的名稱參加東京奧運，他以日本一個民間友人的身分強烈支持這項運動。

台灣基進黨今天也派四位幹部參加活動。

今天東京的天氣高達七月初夏的二十七度，大批過路民眾在滿頭大汗之下佇足聆聽台上人士支持台灣正名的演說，也有不少中國遊客對此感到困擾和不滿，但也有一名上海的孫姓遊客說，「台灣就是台灣，沒什麼說的」。

日本民間團體今天在東京新宿車站西口舉行支持台灣以「台灣」名義參加2020年東奧的署名活動。（駐日特派員張茂森攝）

日本民間團體今天在東京新宿車站西口舉行支持台灣以「台灣」名義參加2020年東奧的署名活動。（駐日特派員張茂森攝）

日本民間團體今天在東京新宿車站西口舉行支持台灣以「台灣」名義參加2020年東奧的署名活動。（駐日特派員張茂森攝）

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