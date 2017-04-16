台灣政府低調應對李明哲案 港議員：有點像港府
〔記者呂伊萱／台北報導〕「李明哲案」迄今無進展，相對於民間團體的大聲疾呼，台灣政府姿態低調。香港公民黨魁、立法會議員楊岳橋今對此坦言，台灣政府的做法「有點像香港政府」，楊岳橋也不解中國政府「難道容不下1個銅鑼灣書店或李明哲？」中國資深媒體人賈葭則認為，此案可能是中國向「不承認92共識的台灣」施壓的手段之1，而蔡政府若連這樣的事情都處理不了，「如何取信於民？」
台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲，遭中國以「危及國安」為由關押調查，已將近1個月，目前仍不知其被關押在何處，及所涉案情具體事由為何。《新新聞》今舉辦創刊30週年新領袖論壇，邀請台灣、香港與中國3地青年領袖對談，與談人包括台灣太陽花運動領袖之1林飛帆、因「宣誓風波」被取消香港立法會議員資格的梁頌恆、楊岳橋與賈葭。
針對「李明哲案」，陸委會曾嚴正抗議中國阻止家屬人道探視，也呼籲儘速公開相關案情；總統蔡英文日前也透過總統府發言人與民進黨中常會等管道，強調政府全力營救，盡力讓李明哲早日平安回國。然而，相較於NGO團體與立法院朝野立委主張透過國際管道向中國施壓，台灣政府態度仍然低調。
香港曾發生「銅鑼灣事件」，楊岳橋被問及此案直言，「小英政府讓我覺得有點像香港政府」，還半開玩笑地說，「當別人客人話不要講得太過」。楊表示，香港面對「銅鑼灣事件」產生巨大的無力感，相信台灣現在也充分感受到了。楊不解的是，中國已經是世界中心，「難道容不下一個銅鑼灣書店或李明哲？」又為何要犯下與泱泱大國形象完全相悖的低級錯誤？還是中國真的完全不在乎？
賈葭則有不同看法，他得知李明哲赴中國失蹤的第1個想法，就認為中國在試探台灣「不承認92共識就是這樣」，作為對台灣施壓手段之1。賈葭認為，「李明哲案」最好的解決方式是兩岸官方溝通後，以證據不足為由，釋放李明哲，「大家都有台階下」。賈葭也表示，他不清楚蔡政府怎麼想，但如果連這樣的小事都處理不了，「如何取信於民？」
林飛帆則長嘆口氣表示，他理解救援要細膩謹慎，但許多人期待小英政府展現更明確的態度，至少做到資訊公開，給台灣公民社會1個交代。林飛帆說，他部分同意「試探假說」，同時也認為，中國政府更透過「政商掮客斡旋」的管道，釋放「跳過台灣政府」的強烈訊息，是中國最顯著的政治目的；但李明哲妻李凈瑜的作法，讓這個模式無法得逞。林飛帆呼籲台灣政府，要有相應資源支撐李凈瑜的選擇，若什麼都不做，會讓台灣人民對政府的信任度大幅降低。
對於未來台灣、香港與中國的發展，賈葭指出，中國經濟因鬆開過去枷鎖而在全球1枝獨秀，中國思想界也有許多配合經濟崛起的思潮，同時官方言論管制越來越嚴格，長城之內成長的1代，翻牆的人口比例低，許多人在資訊封閉的環境下成為「小粉紅」。對於香港和台灣的前途，賈葭完全抱持悲觀看法，因為中國因素龐大、複雜、且是「確實令人恐懼的東西」。
楊岳橋則認為中共是越來越成熟的政黨，香港與台灣的年輕1代不論喜歡與否，都要更「知中」，否則中國認識香港與台灣甚詳，港台對於中國卻認知得少，打起交道只有吃虧的份。梁頌恆則說，中國現在就是在搞現代版帝國主義，香港人便以身分認同建構應對，他強調本土、自決與獨立等路線，但也認知到在中國體制下爭取民主必然有段很長的路要走。林飛帆則強調，台灣不能自外於東亞政治框架，也要深化民主、使民主有主動性，並嘗試提供不同於「威權專制下高速發展經濟」的生存模式。
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標題：台灣政府低調應對李明哲案 港議員：有點像港府
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