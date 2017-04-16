國民黨賄選傳聞 吳敦義再批詹啟賢、郝龍斌
〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席選舉風暴不斷，在詹啟賢爆出黨內選舉賄選綁樁後，郝龍斌宣布提供20萬元獎金抓鬼。另一位參選人、前副總統吳敦義今天表示，他從政40年從未買過票，請詹啟賢講出誰賄選，否則詹本身也捲入賄選疑雲；至於檢舉獎金，如果自己也是內鬼，「有什麼好獎金的」。
來自苗栗、台中、彰化、南投的國民黨黨代表參選人今天下午在台中市舉行團結大會師，立委顏寬恆、許淑華、彰化縣議長謝典霖、前苗栗縣長劉政鴻等人都到場。
吳敦義接受媒體訪問時表示，他從政40年從來沒有買過票，是最乾淨選舉的人，也最討厭賄選，他鼓勵詹啟賢拿出道德勇氣，講出哪個候選人賄選，如果沒講，所有黨代表、中央委員、中常委、黨主席候選人都被捲入懷疑的疑雲，這不公平。
吳敦義說，詹啟賢自己也有可能，「你以為講的人就不是，不是說『做賊的喊捉賊』」，應該不要毀損黨的名譽。
而針對郝龍斌提供檢舉獎金抓鬼，吳敦義表示，「如果他（指郝龍斌）也是內鬼，有什麼好獎金的」，而且在國民黨還沒有收200萬元作業費前，郝龍斌已經對新黨員發出聯署書的信，這些訊息不是中央黨部給的，就是台北市黨部給的，應該好好去查訊息從哪裡來。
另外，吳敦義在致詞時強調，這次選舉是團結的選舉、乾淨的選舉，也是復興的選舉，國民黨應在乾淨的選風下大團結，才能夠選出最適當的人帶動國民黨復興。
吳敦義同時表示，國民黨在2000年大選失去政權，黨內經過重大改革，2008年重新贏回執政；而從在野轉向執政有四大因緣，其中一項已經浮現，就是蔡英文政府敗政連連，大為失去人心；其他三項因緣分別是國民黨能否由弱轉強、改良上次重返執政的經驗、慎選「領頭羊」，其中，「領頭羊」該具備的各項條件，他已經準備好了，請大家給他一個機會。
吳敦義致詞後，活動主持人立即說「下屆總統即將誕生」，吳敦義連忙揮手，連說兩次「我不敢講」。
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