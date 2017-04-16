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詹啟賢嘉市拜票 再批人頭黨員、花錢綁樁

2017-04-16  18:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天下午到嘉義市與黨員座談時，再批這次黨主席選舉人頭黨員、花錢綁樁、請客吃飯等問題嚴重，強調他沒有派系包袱，能改革國民黨，贏得社會認同。

詹啟賢今天到嘉義市僑平國小舉辦「黨員當家作主」座談會，前副總統蕭萬長到場力挺，嘉義市議員張秀華號召3、400位黨員與會，前國策顧問林健治以及多位里長到場，場面熱烈。

蕭萬長推薦詹啟賢是國民黨內的人才、有情有義的人格者，國民黨目前淪為在野的處境有如百病纏身，需要詹啟賢這樣有國際觀、有風險管理能力的領導者，才能夠救國民黨，並帶領國民黨重返執政。

詹啟賢向基層黨員訴求，自己講真話、做實事、有魄力，能夠承擔，敢改革，有信心在黨主席選後整合團結國民黨；他認為，基層黨員的心願就是要國民黨好，他若當選黨主席，要找回國民黨員光榮感。

詹啟賢說，國民黨要重返2020年執政，起碼要有二個要件，團結的國民黨以及能夠獲得中間選民認同，他認為國民黨下屆黨主席與2020總統候選人要同一個人，先拿下2018地方選舉，再打贏2020總統大選。

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  • 詹啟賢再批這次黨主席選舉人頭黨員、花錢綁樁、請客吃飯等問題嚴重。（記者丁偉杰攝）

    詹啟賢再批這次黨主席選舉人頭黨員、花錢綁樁、請客吃飯等問題嚴重。（記者丁偉杰攝）

  • 詹啟賢到嘉市與黨員座談，前副總統蕭萬長到場力挺。（記者丁偉杰攝）

    詹啟賢到嘉市與黨員座談，前副總統蕭萬長到場力挺。（記者丁偉杰攝）

  • 國民黨主席參選人詹啟賢到嘉義市與黨員座談。（記者丁偉杰攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢到嘉義市與黨員座談。（記者丁偉杰攝）

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